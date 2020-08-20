Şampiyonlar Ligi finalini Daniele Orsato yönetecek - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem açıklandı

Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek

Şampiyonlar Ligi finalini Daniele Orsato yönetecek

Şampiyonlar Ligi'nde ile Saint-Germain'in karşı karşıya geleceği dev final maçına İtalyan hakem görevlendirildi.

'dan yapılan açıklamada, Fransız ekibi Saint-Germain ile Alman temsilcisi arasındaki final mücadelesinde İtalyan hakem Orsato'nun görev alacağı kaydedildi.

Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini'nin yapacağı mücadelede, Rumen Ovidiu Ha?egan dördüncü hakem olacak.

Portekiz'in başkenti Luz Stadı'nda pazar günü oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

  1. 20.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şampiyonlar Ligi finalini Daniele Orsato yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA