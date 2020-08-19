Lyon 0-3 Bayern Münih | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin finaldeki rakibi Bayern Münih oldu. Alman devi, yarı finalde turnuvanın sürpriz ekiplerinden Lyon'u Gnabry (2) ve Lewandowski'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Devler Ligi'nde bu sezon çıktığı 10 maçı da kazanan Bayern ile PSG'yi karşı karşıya getirecek final maçı, 23 Ağustos Pazar günü Estadio da Luz'da (Işık Stadı) oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih, Lyon'u 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Alman devine final biletini getiren golleri 18 ve 33. dakikalarda Serge Gnabry ile 882de Robert Lewandowski kaydetti. Devler Ligi'nde bu sezon çıktığı 10 maçı da kazanarak büyük bir başarıya imza aran Alman devi, finalde PSG ile kozlarını paylaşacak.
DEV FİNAL: PSG-BAYERN MÜNİH
Lizbon'un ev sahipliği yaptığı, pandemi nedeniyle 8'li final formatında oynanan Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi 23 Ağustos Pazar günü belli olacak. Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde finale kalan PSG ile daha önce 10 kez final oynayıp 5 defa kupayı müzesine götüren Bayern, Estadio da Luz'da Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek..
- 19.08.2020
- Güncelleme: 19.08.2020 23:55
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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