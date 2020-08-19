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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG'nin finaldeki rakibi Bayern Münih!

0-3 | MAÇ SONUCU

Lyon 0-3 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde 'nin finaldeki rakibi oldu. Alman devi, yarı finalde turnuvanın sürpriz ekiplerinden 'u Gnabry (2) ve Lewandowski'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. 'nde bu sezon çıktığı 10 maçı da kazanan Bayern ile PSG'yi karşı karşıya getirecek final maçı, Pazar günü Estadio da Luz'da (Işık Stadı) oynanacak.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde , 'u 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Alman devine final biletini getiren golleri 18 ve 33. dakikalarda Serge Gnabry ile 882de Robert Lewandowski kaydetti. 'nde bu sezon çıktığı 10 maçı da kazanarak büyük bir başarıya imza aran Alman devi, finalde ile kozlarını paylaşacak.

DEV FİNAL: PSG-BAYERN MÜNİH
Lizbon'un ev sahipliği yaptığı, pandemi nedeniyle 8'li final formatında oynanan Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi Pazar günü belli olacak. Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde finale kalan PSG ile daha önce 10 kez final oynayıp 5 defa kupayı müzesine götüren Bayern, Estadio da Luz'da Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek..

  1. 19.08.2020
  2. Güncelleme: 19.08.2020 23:55
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