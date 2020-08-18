RB Leipzig 0-3 PSG | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Fransız devi Paris Saint Germain (PSG), Lizbon'da oynanan yarı final maçında turnuvanın sürpriz ekibi Leipzig'i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Kupa 1'de adını finale yazdırdı. PSG'ye zaferi getiren golleri Marquinhos, Di Maria ve Bernat kaydetti.
Corona virüsü pandemisi nedeniyle bu sezon 8'li final formatında oynanan Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Paris Saint Germain (PSG) oldu. Fransız devi, yarı finalde karşılaştığı sezonun sürpriz ekibi Leipzig'i 3-0 mağlup ederek final biletini kaptı.
PSG'ye finali getiren golleri 13'te Marquinhos, 42'de Di Maria ve 56'da Juan Bernat kaydetti.
TARİHİNDE İLK KEZ...
Kadrosunda Neymar, Mbappe gibi dünya çapında yıldızları bulunan PSG, kulüp tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde finale yükseldi. PSG'nin daha önce Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısı 1994-1995 sezonunda oynadığı yarı finaldi.
RAKİP BAYERN MÜNİH YA DA LYON
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Alman ekibi Leipzig'i saf dışı bırakan PSG'nin finaldeki rakibi 19 Ağustos Çarşamba günün oynanacak Bayern Münih-Lyon maçının ardından belli olacak. Bayern Münih ile Lyon'u karşı karşıya getirecek yarı final maçı TSİ 22.00'de başlayacak.
- 18.08.2020
- Güncelleme: 18.08.2020 23:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
RB Leipzig 0-3 PSG | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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