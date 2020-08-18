RB Leipzig 0-3 PSG | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Devler Ligi'nde ilk finalist PSG!

RB 0-3 | MAÇ SONUCU

RB Leipzig 0-3 PSG | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Fransız devi (), Lizbon'da oynanan yarı final maçında turnuvanın sürpriz ekibi 'i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Kupa 1'de adını finale yazdırdı. PSG'ye zaferi getiren golleri Marquinhos, ve Bernat kaydetti.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle bu sezon 8'li final formatında oynanan Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist () oldu. Fransız devi, yarı finalde karşılaştığı sezonun sürpriz ekibi 'i 3-0 mağlup ederek final biletini kaptı.

PSG'ye finali getiren golleri 13'te Marquinhos, 42'de ve 56'da Juan Bernat kaydetti.

TARİHİNDE İLK KEZ...
Kadrosunda , Mbappe gibi dünya çapında yıldızları bulunan PSG, kulüp tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde finale yükseldi. PSG'nin daha önce Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısı 1994-1995 sezonunda oynadığı yarı finaldi.

RAKİP BAYERN MÜNİH YA DA LYON
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Alman ekibi Leipzig'i saf dışı bırakan PSG'nin finaldeki rakibi 19 Ağustos Çarşamba günün oynanacak - maçının ardından belli olacak. Bayern Münih ile Lyon'u karşı karşıya getirecek yarı final maçı TSİ 22.00'de başlayacak.

  1. 18.08.2020
  2. Güncelleme: 18.08.2020 23:52
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