Valencia - Atalanta ve Inter - Getafe maçları seyircisiz oynanacak - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA'dan flaş karar! O maçlar seyircisiz oynanacak

- Atalanta ve Inter - Getafe maçları seyircisiz oynanacak

Valencia - Atalanta ve Inter - Getafe maçları seyircisiz oynanacak

, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak - Atalanta ve 'nde oynanacak Inter - Getafe maçlarının koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını, organizasyonlarını da etkiledi. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 10 Mart Salı günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş ayağı - Atalanta maçı ile 12 Mart Perşembe günü oynanacak son 32 turu rövanş ayağı Inter - Getafe karşılaşmalarının koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağı duyuruldu.

'da oynanması planlanan UEFA Gençlik Ligi müsabakalarının da İtalya 'nın aldığı karar nedeniyle seyircisiz oynanacağı belirtildi.


  1. 05.03.2020
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