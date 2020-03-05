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05 Mart 2020, Perşembe
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'de el sıkışmak yasaklandı!

Premier Lig'de el sıkışmak yasaklandı!

Tüm dünyayı yavaş yavaş etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak İngiltere yönetimi, bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarda, maç öncesi gerçekleştirilen el sıkışma seremonisinin yapılmayacağını açıkladı.

İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yavaş yavaş tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, , ve İtalya'da ve basketbol müsabakalarının ertelenmesine veya seyircisiz oynanmasına neden olmuştu.

Salgının tehlikeli boyutlara gelmesi İngiltere yönetimini de tedbir almaya zorladı.

Lig yönetimi, tıbbi gerekçeler nedeniyle bu hafta sonu oynanacak olan maçlarda, maç öncesi yapılan el sıkışma seremonisinin yapılmayacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, bu hafta sonu Premier Lig'de oynanacak müsabakalarda maç yetkilileri, oyuncular ve teknik heyetler arasında el sıkışma seremonisinin gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.

Açıklamanın devamında, koronavirüsün el sıkışma nedeniyle başka bir insana geçebileceği ve bunun büyük bir tehlike olduğu vurgulandı.

  1. 05.03.2020
  2. Güncelleme: 05.03.2020 22:19
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