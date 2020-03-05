Premier Lig'de el sıkışmak yasaklandı!
Tüm dünyayı yavaş yavaş etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak İngiltere Premier Lig yönetimi, bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarda, maç öncesi gerçekleştirilen el sıkışma seremonisinin yapılmayacağını açıkladı.
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yavaş yavaş tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, İtalya, İsviçre ve İtalya'da futbol ve basketbol müsabakalarının ertelenmesine veya seyircisiz oynanmasına neden olmuştu.
Salgının tehlikeli boyutlara gelmesi İngiltere Premier Lig yönetimini de tedbir almaya zorladı.
İngiltere Premier Lig yönetimi, tıbbi gerekçeler nedeniyle bu hafta sonu oynanacak olan maçlarda, maç öncesi yapılan el sıkışma seremonisinin yapılmayacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada, bu hafta sonu Premier Lig'de oynanacak müsabakalarda maç yetkilileri, oyuncular ve teknik heyetler arasında el sıkışma seremonisinin gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.
Açıklamanın devamında, koronavirüsün el sıkışma nedeniyle başka bir insana geçebileceği ve bunun büyük bir tehlike olduğu vurgulandı.
- 05.03.2020
- Güncelleme: 05.03.2020 22:19
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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