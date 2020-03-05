Premier Lig'de el sıkışmak yasaklandı!

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yavaş yavaş tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, İtalya, İsviçre ve İtalya'da futbol ve basketbol müsabakalarının ertelenmesine veya seyircisiz oynanmasına neden olmuştu.

Salgının tehlikeli boyutlara gelmesi İngiltere Premier Lig yönetimini de tedbir almaya zorladı.

İngiltere Premier Lig yönetimi, tıbbi gerekçeler nedeniyle bu hafta sonu oynanacak olan maçlarda, maç öncesi yapılan el sıkışma seremonisinin yapılmayacağını açıkladı.



Yapılan açıklamada, bu hafta sonu Premier Lig'de oynanacak müsabakalarda maç yetkilileri, oyuncular ve teknik heyetler arasında el sıkışma seremonisinin gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.



Açıklamanın devamında, koronavirüsün el sıkışma nedeniyle başka bir insana geçebileceği ve bunun büyük bir tehlike olduğu vurgulandı.