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05 Mart 2020, Perşembe
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Danimarkalı eski futbolcu 'de koronavirüs tespit edildi

Danimarkalı eski futbolcu Kahlenberg'de koronavirüs tespit edildi

Danimarkalı eski futbolcu Thomas 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Brondby Kulübü, 'de 1 Mart Pazar günü Lyngby'yi ağırladıkları maçı statta izlemeye gelen Kahlenberg'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve karantinaya alındığını duyurdu.

Kısa süre önce 'nın başkenti Amsterdam'dan döndüğü ifade edilen 36 yaşındaki 'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

13 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Aralarında Brondbyli futbolcu Joel Kabongo, Lyngbyli oyuncular Martin Ornskov, Kasper Jorgensen ve Patrick da Silva'nın da yer aldığı, Kahlenberg ile temasta bulunan 13 kişinin daha karantina için evlerine gönderildiği kaydedildi.

TEMASA GEÇENLERİN KULÜPLE İRTİBATA GEÇMESİ İSTENDİ

Ayrıca koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla Brondby Stadı'nda Kahlenberg ile direkt temasta bulunan kişilerin kulüple irtibata geçmesi gerektiği vurgulandı.

Kahlenberg, profesyonel kariyeri sırasında 2001-2017 yıllarında 'da Brondby, 'da Auxerre ve Evian ile 'da Wolfsburg formaları giydi. Orta saha oyuncusu olarak görev yapan Kahlenberg, Danimarka 'nda ise 47 kez sahaya çıktı.

  1. 05.03.2020
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