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20 Aralık 2019, Cuma
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'dan 'ye yeni sözleşme!

Barcelona'dan Lionel Messi'ye yeni sözleşme!

, 'nin menajeri olan babası Jorge Messi ile sözleşme yenileme görüşmelerine başladı. Barcelona'nın sözleşme uzatma dışında, 'Her sezon sonu sözleşmeyi fesh etme' maddesini de çıkarmak istediği ifade edildi.

Deportivo'da yer alan habere göre; Barça, sözleşmesi 2021'de sona erecek olan 32 yaşındaki Messi'ye 2022'de sona erecek olan yeni bir sözleşme teklifi yaptı.

Başkanı 'nun yeni başkanlık seçimleri öncesi Messi ile sözleşme imzalayarak konumunu güçlendirmek istediği de belirtildi.

Arjantinli süperstar, Barcelona formasıyla 16 sezonda çıktığı 704 resmi maçta 617 gol attı.

  1. 20.12.2019
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