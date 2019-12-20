Barcelona'dan Lionel Messi'ye yeni sözleşme!
Barcelona, Lionel Messi'nin menajeri olan babası Jorge Messi ile sözleşme yenileme görüşmelerine başladı. Barcelona'nın sözleşme uzatma dışında, 'Her sezon sonu sözleşmeyi fesh etme' maddesini de çıkarmak istediği ifade edildi.
El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barça, sözleşmesi 2021'de sona erecek olan 32 yaşındaki Messi'ye 2022'de sona erecek olan yeni bir sözleşme teklifi yaptı.
Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun yeni başkanlık seçimleri öncesi Messi ile sözleşme imzalayarak konumunu güçlendirmek istediği de belirtildi.
Arjantinli süperstar, Barcelona formasıyla 16 sezonda çıktığı 704 resmi maçta 617 gol attı.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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