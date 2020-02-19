AEK 4-0 Panaitolikos | MAÇ SONUCU - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler Avrupa’dan Futbol Yunanistan Kupası'nda AEK yarı finalde

4-0 | MAÇ SONUCU

AEK 4-0 Panaitolikos | MAÇ SONUCU

Yunanistan Kupası çeyrek final rövanşında ile Atina'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi AEK, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini 4-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Rakibi karşısında maça hızlı başlayan , 7. dakikada Nelson Oliveira ile perdeyi açtı: 1-0.

36'da Krsticic farkı ikiye çıkarırken, ilk yarı da bu sonuçla tamamlandı: 2-0.

İkinci yarıda da rahat bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar 78'de Albanis'in attığı golle fişi çekti: 3-0.

Maçta son sözü 88. dakikada Livaja penaltıdan söyledi: 4-0.

  1. 19.02.2020
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