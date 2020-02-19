AEK 4-0 Panaitolikos | MAÇ SONUCU
Yunanistan Kupası çeyrek final rövanşında AEK ile Panaitolikos Atina'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi AEK, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini 4-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Rakibi karşısında maça hızlı başlayan AEK, 7. dakikada Nelson Oliveira ile perdeyi açtı: 1-0.
36'da Krsticic farkı ikiye çıkarırken, ilk yarı da bu sonuçla tamamlandı: 2-0.
İkinci yarıda da rahat bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar 78'de Albanis'in attığı golle fişi çekti: 3-0.
Maçta son sözü 88. dakikada Livaja penaltıdan söyledi: 4-0.
- 19.02.2020
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