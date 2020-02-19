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20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler İngiltere Premier Lig De Bruyne yıldızlaştı M. City 3 puanı kaptı | ÖZET İZLE

2-0 | ÖZET İZLE

Manchester City 2-0 West Ham United | ÖZET İZLE

'in 26. haftasında evinde West Ham'ı konuk etti. İngiliz devi Kevin De Bruyne'nin yıldızlaştığı mücadeleden 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

, Etihad Stadyumu'nda West Ham'ı konuk etti. Ev sahibi ekip 30. dakikada Rodri'nin golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Manchester ekibi, 62. dakikada Kevin De Bruyne'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Mancester City'de Kevin De Bruyne 1 gol ve 1 asistle galibiyette önemli bir pay sahibi oldu. Bu sonuçla Manchester City puanını 54'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. West Ham ise 24 puanla 18. sırada kaldı.

  1. 19.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 12:32
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