Manchester City 2-0 West Ham United | ÖZET İZLE

Manchester City, Etihad Stadyumu'nda West Ham'ı konuk etti. Ev sahibi ekip 30. dakikada Rodri'nin golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Manchester ekibi, 62. dakikada Kevin De Bruyne'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.



Mancester City'de Kevin De Bruyne 1 gol ve 1 asistle galibiyette önemli bir pay sahibi oldu. Bu sonuçla Manchester City puanını 54'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. West Ham ise 24 puanla 18. sırada kaldı.