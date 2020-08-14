Barcelona 2-8 Bayern Münih | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Barcelona ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Estadio da Luz'da oynanan karşılaşmada Katalan ekibi adeta dağıldı. Mücadeleyi 8-2 kazanan Alman panzeri yarı finale adını yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Barcelona ile Bayern Münih, Estadio da Luz'da karşı karşıya geldi. Tek maç üzerinden oynanan mücadelede rakibini adeta sahadan silen Bayern Münih 8-2 galip gelerek yarı finale yükseldi.
Bol gollü geçen karşılaşma hızlı başladı. Henüz 4. dakikada Robert Lewandowski'nin asistinde Thomas Müller ağları sarsarak Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi. Fakat Alman ekibinin üstünlüğü uzun sürmedi. Eşitliği getiren gol ise tekrar Bayern Münih'den geldi. David Alaba'nın 7. dakikada kendi kalesine attığı golle durum 1-1 oldu. Eşitliğin ardından ise Bayern Münih adeta gol oldu yağdı. Arka arkaya ataklar Barcelona kalesine yüklenen Alman ekibi, 21. dakikada Ivan Perisic, 27. dakikada Serge Gnabry ve 31. dakikada Thomas Müller'in golleri ile durumu 4-1 yaptı. Farkı açmanın verdiği rahatlıkla Bayern Münih, daha da bastırsa da devre 4-1'lik skorla sona erdi.
İkinci yarının başlarında Suarez ile farkı azaltan Barcelona (2-4), yarı final için biraz umut kazansa da Alman ekibi 63. dakikada Joshua Kimmich'in golü ile farkı tekrar açtı. (2-5) Son dakikaya kadar baskısını sürdüren Bayern Münih, 82. dakikada Robert Lewandowski'nin golü ile durumu 6-2'ye getirdi. Gollerin ardı arkasını kesmeyen Bayern, 87. dakikada Philippe Coutinho ile skoru 7-2 yaparken, hemen ardından 89. dakikada bir kez daha ağları sarsan Coutinho, durumu 8-2'ye getirdi.
Bayern Münih 8-2'lik farklı skorla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Alman devi yarı finalde Manchester City-Lyon maçının galibiyle eşleşecek.
74 YIL SONRA BİR İLK!
İspanyol ekibi Barcelona,1946'dan bu yana ilk kez bir maçta 8 gol yedi. Katalanlar son olarak 74 yıl önce Sevilla'ya 8-0'lık skorla boyun eğmişti.
1935: Real Madrid 8-2 Barcelona
1940: Sevilla 11-1 Barcelona
1946: Sevilla 8-0 Barcelona
- 14.08.2020
- Güncelleme: 15.08.2020 01:05
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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