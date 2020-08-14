Barcelona'da Gerard Pique: Utanıyorum
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Barcelona, Bayern Münih'e 8-2 mağlup olarak tarihi bir hezimet yaşadı. Katalan ekibinde deneyimli savunma oyuncusu Gerard Pique maç sonu yaptığı açıklamada ayrılık sinyali verirken, bu skordan utandığını söyledi.
Barcelona'nın Bayern Münih karşısında 8-2 mağlup olmasından sonra takımın kaptanlarından Gerard Pique sonuçtan utanç duyduğunu belirten bir açıklama yaptı.
Pique, Şampiyonlar Ligi ve Barcelona tarihine geçen hezimet için şu ifadeleri kullandı:
"Utanıyorum! Doğru kelime bu. Bu takım ile ilgili Köklü bir değişikliğe ihtiyacımız var. Eğer yeni bir değişiklik yapılacaksa ben kenara çıkmaya hazırım"
- 15.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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