Barcelona'da Gerard Pique: Utanıyorum - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona'da Gerard Pique: Utanıyorum

'da Gerard Pique: Utanıyorum

Barcelona'da Gerard Pique: Utanıyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında , 'e 8-2 mağlup olarak tarihi bir hezimet yaşadı. Katalan ekibinde deneyimli savunma oyuncusu Gerard Pique maç sonu yaptığı açıklamada ayrılık sinyali verirken, bu skordan utandığını söyledi.

'nın karşısında 8-2 mağlup olmasından sonra takımın kaptanlarından Gerard Pique sonuçtan utanç duyduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Pique, Şampiyonlar Ligi ve Barcelona tarihine geçen hezimet için şu ifadeleri kullandı:

"Utanıyorum! Doğru kelime bu. Bu takım ile ilgili Köklü bir değişikliğe ihtiyacımız var. Eğer yeni bir değişiklik yapılacaksa ben kenara çıkmaya hazırım"

  1. 15.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barcelona'da Gerard Pique: Utanıyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA