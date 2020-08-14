Barcelona'da Gerard Pique: Utanıyorum

Barcelona'nın Bayern Münih karşısında 8-2 mağlup olmasından sonra takımın kaptanlarından Gerard Pique sonuçtan utanç duyduğunu belirten bir açıklama yaptı.



Pique, Şampiyonlar Ligi ve Barcelona tarihine geçen hezimet için şu ifadeleri kullandı:



"Utanıyorum! Doğru kelime bu. Bu takım ile ilgili Köklü bir değişikliğe ihtiyacımız var. Eğer yeni bir değişiklik yapılacaksa ben kenara çıkmaya hazırım"