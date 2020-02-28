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28 Şubat 2020, Cuma
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başaramazdı

Messi başaramazdı

Arjantin efsanesi , vatandaşı 'nin kendisinin 'de yaptıklarını başaramayacağını söyledi.

Arjantin efsanesi , vatandaşı 'nin kendisinin 'de yaptıklarını başaramayacağını söyledi. Maradona, "Messi şu anda düşüşte. O benim yaşadığım hayatı yaşamadı. Napoli'de olağanüstü şekilde oynayabilir ama açık konuşalım ki benim yaptıklarımı yapamazdı" dedi. Maradona, Napoli'de 2 lig, 1 Kupası, 2 kazanmıştı.
  1. 28.2.2020
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