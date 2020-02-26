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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Lyon'dan Juventus'a geçit yok!

1-0 | MAÇ SONUCU

Lyon 1-0 Juventus | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransız temsilcisi Olimpik , İtalyan devi ile karşı karşıya geldi. Ligue 1'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Lyon, güçlü rakibini evinde 1-0 mağlup ederek İtalya'da oynanacak karşılaşma öncesi avantaj sağlamak yakaldı. Lyon'a galibiyeti getiren golü Toussart kaydetti.

Fransız temsilcisi Olimpik evinde 'u 1-0 mağlup ederek günün sürprizini gerçekleştirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Olimpik Lyon sahasında İtalya'nın köklü ekibi Juventus'u konuk etti. Turnuvanın büyük favorilerinden olan Juventus, Fransa'da beklemediği bir sonuç aldı. Olimpik Lyon, Lucas Tousart'ın 31. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajlı bir skorun sahibi oldu.

Rövanş karşılaşması 17 Mart'ta Juventus'un sahasında oynanacak.

  1. 26.02.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 00:56
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