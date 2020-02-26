Lyon 1-0 Juventus | MAÇ SONUCU

Fransız temsilcisi Olimpik Lyon evinde Juventus'u 1-0 mağlup ederek günün sürprizini gerçekleştirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Olimpik Lyon sahasında İtalya'nın köklü ekibi Juventus'u konuk etti. Turnuvanın büyük favorilerinden olan Juventus, Fransa'da beklemediği bir sonuç aldı. Olimpik Lyon, Lucas Tousart'ın 31. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajlı bir skorun sahibi oldu.

Rövanş karşılaşması 17 Mart'ta Juventus'un sahasında oynanacak.