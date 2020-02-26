UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransız temsilcisi Olimpik Lyon, İtalyan devi Juventus ile karşı karşıya geldi. Ligue 1'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Lyon, güçlü rakibini evinde 1-0 mağlup ederek İtalya'da oynanacak karşılaşma öncesi avantaj sağlamak yakaldı. Lyon'a galibiyeti getiren golü Toussart kaydetti.
Fransız temsilcisi Olimpik Lyon evinde Juventus'u 1-0 mağlup ederek günün sürprizini gerçekleştirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Olimpik Lyon sahasında İtalya'nın köklü ekibi Juventus'u konuk etti. Turnuvanın büyük favorilerinden olan Juventus, Fransa'da beklemediği bir sonuç aldı. Olimpik Lyon, Lucas Tousart'ın 31. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajlı bir skorun sahibi oldu.
Rövanş karşılaşması 17 Mart'ta Juventus'un sahasında oynanacak.
- 26.02.2020
- Güncelleme: 27.02.2020 00:56
-
Giray Bulak: Arda Turan Sivasspor'u şampiyon yapar
Toplam 2
Yorum
şems Arda şimdi nerede?
-
Transfer bombası basına sızdı! Derbide onu izlemişler
Toplam 1
Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
-
Fenerbahçe'de çeyrek asırlık duvar yıkıldı! Volkan Demirel...
Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
Lyon 1-0 Juventus | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.