Real Madrid 1-2 Manchester City | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City tur kapısını araladı!

1-2 | MAÇ SONUCU

Real Madrid 1-2 Manchester City | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında , 'i konuk etti. City, deplasmanda Madrid'i 2-1 mağlup ederek tur avantajını cebine koydu. UEFA'dan aldığı Şampiyonlar Ligi'nden 2 yıl men cezasının ardından bu sezon kupayı kaldırmak isteyen City, dişli rakibine karşı ilk maçta avantajlı bir skor elde etti.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda heyecan hız kesmeden devam etti.. Günün öne çıkan karşılaşmasında , sahasında 'i konuk etti. City, deplasmanda Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren gollerini 78. dakikada Gabriel Jesus, 83. dakikada ise Kevin De Bruyne (P) kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 60. dakikada Isco attı. Karşılaşmanın 86. dakikadasında Madrid'li oyuncu Sergio Ramos kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

CITY MADRID'E KARŞI İLK KEZ

Manchester City, Real Madrid'le tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere oynadığı 4 maçta galibiyet alamamıştı. Evinde 2 kez berabere kalan İngiliz ekibi, deplasmanda da 2 kez mağlup olmuştu. Bu maçın skoruyla İngiliz ekibi Real Madrid'e karşı ilk galibiyetini almış oldu.

Real Madrid, İngiliz takımlarıyla eşleştiği son 4 eleme turu maçında rakiplerini yenmeyi başarmıştı.

Real Madrid üst üste 23. sezon Şampiyonlar Ligi eleme turlarında sahaya çıktı. İspanyol temsilcisi bu alanda en uzun serinin sahibi.

Manchester City, üst üste 7. kez Devler Ligi'nde eleme turlarına kaldı. İngiliz ekibi son 4 sezonun üçünde en az çeyrek final gördü.

  1. 26.02.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 00:58
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