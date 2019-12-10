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10 Aralık 2019, Salı
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Salzburg Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Salzburg maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Salzburg Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda ekiplerinden Salzburg ile İngiliz devi karşı karşıya gelecek. Kupanın son sahibi olan Liverpool, Salzburg karşısında galibiyet arayacak. Kırmızılar eğer yenilir ve kazanır ise yoluna 'nde devam edecek. Peki Salzburg - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde bu gece 4 grupta birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. F Grubu'nda liderliği garantileyen dışındaki gruplarda ilk ve ikinci sıradan kimlerin son 16'ya kalacağı netleşecek. Elbette tüm gözler, E Grubu'nda olacak. 10 puanlı , ilk maçta sahasında 4-3 mağlup etttiği bu sezonun flaş ekibi 7 puanlı üçüncü Salzburg'un 'da konuğu olacak. Kupanın son şampiyonu İngiliz temsilcisi, yine kazanırsa gruptan lider çıkacak, berabere kalırsa diğer maç - Genk'in sonucuna göre ya yine zirveden ya da ikinci olarak bir üst tura adını yazdıracak.

YENERSE LİDER ÇIKAR...

İkili averaja bakılan Devler Ligi'nde ilk maçta deplasmanda 3 gol atan Salzburg, eğer son şampiyonu 3 gol yemeden en az tek farklı; örneğin 1-0, 2-1, 3-2 yenerse ve Napoli evinde Genk'i devirirse, Avusturya ekibi gruptan çıkacak, Liverpool 'ne gidecek. Napoli evinde Genk ile berabere kalır, Salzburg kazanırsa 3 takım 10 puana ulaşacak. Üçlü averajda Napoli, Salzburg, Liverpool sıralaması olacak, son şampiyon İngiliz ekibi Avrupa Ligi'ne gidecek.

SALZBURG - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Arena (Salzburg)'da saat 20:55'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fotomac.com.tr

SALZBURG - LİVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

SALZBURG: Stankovic, Kristensen, Wöber, Onguene, Ulmer, Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai, Minamino, Haaland, Hee-Chan

LİVERPOOL: Alisson, Arnold, Gomez, Dijk, Robertson, Chamberlain, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

Ev sahibi takımda Walke, Bernede ve Farkas sakat, Koita'nın durumu belirsiz. Liverpol'da ise Clyne, Matip, Fabinho oynamayacak. Lovren'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

  1. 10.12.2019
  2. Güncelleme: 10.12.2019 16:34
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