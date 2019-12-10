Salzburg Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Avusturya ekiplerinden Red Bull Salzburg ile İngiliz devi Liverpool karşı karşıya gelecek. Kupanın son sahibi olan Liverpool, Salzburg karşısında galibiyet arayacak. Kırmızılar eğer yenilir ve Napoli kazanır ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Peki Salzburg - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde bu gece 4 grupta birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. F Grubu'nda liderliği garantileyen Barcelona dışındaki gruplarda ilk ve ikinci sıradan kimlerin son 16'ya kalacağı netleşecek. Elbette tüm gözler, E Grubu'nda olacak. 10 puanlı Liverpool, ilk maçta sahasında 4-3 mağlup etttiği bu sezonun flaş ekibi 7 puanlı üçüncü Salzburg'un Avusturya'da konuğu olacak. Kupanın son şampiyonu İngiliz temsilcisi, yine kazanırsa gruptan lider çıkacak, berabere kalırsa diğer maç Napoli- Genk'in sonucuna göre ya yine zirveden ya da ikinci olarak bir üst tura adını yazdıracak.
YENERSE LİDER ÇIKAR...
İkili averaja bakılan Devler Ligi'nde ilk maçta deplasmanda 3 gol atan Salzburg, eğer son şampiyonu 3 gol yemeden en az tek farklı; örneğin 1-0, 2-1, 3-2 yenerse ve Napoli evinde Genk'i devirirse, Avusturya ekibi gruptan çıkacak, Liverpool Avrupa Ligi'ne gidecek. Napoli evinde Genk ile berabere kalır, Salzburg kazanırsa 3 takım 10 puana ulaşacak. Üçlü averajda Napoli, Salzburg, Liverpool sıralaması olacak, son şampiyon İngiliz ekibi Avrupa Ligi'ne gidecek.
SALZBURG - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Red Bull Arena (Salzburg)'da saat 20:55'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fotomac.com.tr
SALZBURG - LİVERPOOL MUHTEMEL 11'LER
SALZBURG: Stankovic, Kristensen, Wöber, Onguene, Ulmer, Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai, Minamino, Haaland, Hee-Chan
LİVERPOOL: Alisson, Arnold, Gomez, Dijk, Robertson, Chamberlain, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino
Ev sahibi takımda Walke, Bernede ve Farkas sakat, Koita'nın durumu belirsiz. Liverpol'da ise Clyne, Matip, Fabinho oynamayacak. Lovren'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
- 10.12.2019
- Güncelleme: 10.12.2019 16:34
-
Çağlar Söyüncü'yü inanılmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar...
Toplam 1
Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
-
Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
-
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu etkisi! İşte o istatistik
Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
Salzburg Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.