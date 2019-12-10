Salzburg Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde bu gece 4 grupta birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. F Grubu'nda liderliği garantileyen Barcelona dışındaki gruplarda ilk ve ikinci sıradan kimlerin son 16'ya kalacağı netleşecek. Elbette tüm gözler, E Grubu'nda olacak. 10 puanlı Liverpool, ilk maçta sahasında 4-3 mağlup etttiği bu sezonun flaş ekibi 7 puanlı üçüncü Salzburg'un Avusturya'da konuğu olacak. Kupanın son şampiyonu İngiliz temsilcisi, yine kazanırsa gruptan lider çıkacak, berabere kalırsa diğer maç Napoli- Genk'in sonucuna göre ya yine zirveden ya da ikinci olarak bir üst tura adını yazdıracak.

YENERSE LİDER ÇIKAR...

İkili averaja bakılan Devler Ligi'nde ilk maçta deplasmanda 3 gol atan Salzburg, eğer son şampiyonu 3 gol yemeden en az tek farklı; örneğin 1-0, 2-1, 3-2 yenerse ve Napoli evinde Genk'i devirirse, Avusturya ekibi gruptan çıkacak, Liverpool Avrupa Ligi'ne gidecek. Napoli evinde Genk ile berabere kalır, Salzburg kazanırsa 3 takım 10 puana ulaşacak. Üçlü averajda Napoli, Salzburg, Liverpool sıralaması olacak, son şampiyon İngiliz ekibi Avrupa Ligi'ne gidecek.

SALZBURG - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Red Bull Arena (Salzburg)'da saat 20:55'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fotomac.com.tr

SALZBURG - LİVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

SALZBURG: Stankovic, Kristensen, Wöber, Onguene, Ulmer, Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai, Minamino, Haaland, Hee-Chan

LİVERPOOL: Alisson, Arnold, Gomez, Dijk, Robertson, Chamberlain, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

Ev sahibi takımda Walke, Bernede ve Farkas sakat, Koita'nın durumu belirsiz. Liverpol'da ise Clyne, Matip, Fabinho oynamayacak. Lovren'in durumu ise maç saatinde belli olacak.