Bayern Münih 'Barça'ladı Messi yıkıldı! İşte o anlar...
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup ederek tarihi bir skorla üst tura yükseldi. Alman panzeri maç boyu üstün götürdüğü karşılaşmada rakibini adeta sahadan silerken, İspanyol ekibinin yıldızı Lionel Messi adeta yıkıldı. İşte o anlar ve unutulmayacak maçtan kareler...
15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:22
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali mücadelesinde İspanyol devi Barcelona ile Alman ekibi Bayern Münih karşı karşıya geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Corona virüsü önlemleri sebebiyle tek maç usulüne göre ve Portekiz'in Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 8-2 kazanarak tarihi bir galibiye imza attı.
Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi yenilen gollerden sonra adeta yıkıldı.