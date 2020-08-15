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Bayern Münih 'Barça'ladı Messi yıkıldı! İşte o anlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup ederek tarihi bir skorla üst tura yükseldi. Alman panzeri maç boyu üstün götürdüğü karşılaşmada rakibini adeta sahadan silerken, İspanyol ekibinin yıldızı Lionel Messi adeta yıkıldı. İşte o anlar ve unutulmayacak maçtan kareler...

15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





