Bayern Münih 'Barça'ladı Messi yıkıldı! İşte o anlar... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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Bayern Münih 'Barça'ladı Messi yıkıldı! İşte o anlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup ederek tarihi bir skorla üst tura yükseldi. Alman panzeri maç boyu üstün götürdüğü karşılaşmada rakibini adeta sahadan silerken, İspanyol ekibinin yıldızı Lionel Messi adeta yıkıldı. İşte o anlar ve unutulmayacak maçtan kareler...
15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:22
Bayern Münih 'Barça'ladı Messi yıkıldı! İşte o anlar...

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali mücadelesinde İspanyol devi Barcelona ile Alman ekibi Bayern Münih karşı karşıya geldi.

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Bayern Münih 'Barça'ladı Messi yıkıldı! İşte o anlar...

Corona virüsü önlemleri sebebiyle tek maç usulüne göre ve Portekiz'in Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 8-2 kazanarak tarihi bir galibiye imza attı.

Bayern Münih 'Barça'ladı Messi yıkıldı! İşte o anlar...

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi yenilen gollerden sonra adeta yıkıldı.

İşte o anlar ve tarihi maçtan kareler...

Bayern Münih 'Barça'ladı Messi yıkıldı! İşte o anlar...
Bayern Münih 'Barça'ladı Messi yıkıldı! İşte o anlar...
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