Burak Yılmaz için övgü dolu sözler ve transfer itirafı! Premier Lig devinin kapısından dönmüş - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Burak Yılmaz için övgü dolu sözler ve transfer itirafı! Premier Lig devinin kapısından dönmüş

Burak Yılmaz için övgü dolu sözler ve transfer itirafı! Premier Lig devinin kapısından dönmüş

Bir dönem Galatasaray'da Burak Yılmaz ile beraber takım arkadaşlığı yapan Chedjou, Fransız basınına verdiği röportajda Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan yıldız golcüyü değerlendirdi. Chedjou, konuşmasında Burak hakkında övgü dolu sözler sarf etti ve iyi bir referans verdi. Öte yandan Burak Yılmaz'ın bir dönem dünya devinin kapısından döndüğünü de itiraf etti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:24 Güncelleme: 10.08.2020 11:41
Burak Yılmaz için övgü dolu sözler ve transfer itirafı! Premier Lig devinin kapısından dönmüş

Galatasaray ve Bursaspor'un eski yıldızı olan ve ayrıca Lille'de de forma giyen Chedjou, Fransız basınına Burak Yılmaz'ı anlattı.

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Burak Yılmaz için övgü dolu sözler ve transfer itirafı! Premier Lig devinin kapısından dönmüş

Kendisine Burak ile ilgili sorulan soruları içtenlikle yanıtlayan yıldız savunmacı, milli golcümüzü öve öve bitiremedi.

İşte o açıklamalar;

Burak Yılmaz için övgü dolu sözler ve transfer itirafı! Premier Lig devinin kapısından dönmüş

- Burak Yılmaz ile ilk temasını nasıldı?

Çok iyi! Çok az Fransız futbolsever Burak Yılmaz'ı tanıyor ama o, Türkiye'de çok büyük bir yıldız. Ayrıca çok açık fikirli bir insan.

Burak Yılmaz için övgü dolu sözler ve transfer itirafı! Premier Lig devinin kapısından dönmüş

Burak Yılmaz'ın, takımdaki herkesi rahat hissettirebilecek bir yeteneği var. Transferim sonrası (Galatasaray) hemen yanıma gelmişti.

Burak Yılmaz için övgü dolu sözler ve transfer itirafı! Premier Lig devinin kapısından dönmüş

Örneğin, Türkiye'ye ilk gittiğim zaman bana bir ev aramam için bile yardım teklif etti. Başka bir zaman da yönetimle işlerimi mükemmel bir şekilde halletti.

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