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Burak Yılmaz için övgü dolu sözler ve transfer itirafı! Premier Lig devinin kapısından dönmüş

Bir dönem Galatasaray'da Burak Yılmaz ile beraber takım arkadaşlığı yapan Chedjou, Fransız basınına verdiği röportajda Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan yıldız golcüyü değerlendirdi. Chedjou, konuşmasında Burak hakkında övgü dolu sözler sarf etti ve iyi bir referans verdi. Öte yandan Burak Yılmaz'ın bir dönem dünya devinin kapısından döndüğünü de itiraf etti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:24 Güncelleme: 10.08.2020 11:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





