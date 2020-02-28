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28 Şubat 2020, Cuma
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Ramos egale etti

Ramos egale etti

Devler Ligi'nde evinde M. City'ye 2-1 kaybederken 86'da görmüştü.

Devler Ligi'nde evinde M. City'ye 2-1 kaybederken 86'da görmüştü. İspanyol stoper, Devler Ligi tarihinde 4. kez oyundan atıldı. 34'lük stoper, İbrahimoviç ve Edgar Davids ile birlikte bu ligde en çok kırmızı gören oyuncu oldu.
  1. 28.2.2020
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