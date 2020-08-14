14 yıl sonra bir ilk! Messi ve Ronaldo...

Futbol dünyasının yaşayan efsaneleri Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 14 yıl sonra yarı finali göremedi.

Ronaldo'lu Juventus, çeyrek finalde Lyon'a elenirken, Messi'li Barcelona da Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik hezimetle ilk 4 dışında kaldı.

Futbolseverler böylece, 2006 yılından sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi yarı finalinde iki yıldızı birden izleyemeyecek.