14 yıl sonra bir ilk! Messi ve Ronaldo...
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Juventus'un ilk 4 dışında kalmasıyla 14 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Dünya futbolunun iki süperstarı Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, 2006'dan sonra ilk kez Devler Ligi'nde yarı finali göremedi.
Futbol dünyasının yaşayan efsaneleri Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 14 yıl sonra yarı finali göremedi.
Ronaldo'lu Juventus, çeyrek finalde Lyon'a elenirken, Messi'li Barcelona da Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik hezimetle ilk 4 dışında kaldı.
Futbolseverler böylece, 2006 yılından sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi yarı finalinde iki yıldızı birden izleyemeyecek.
- 15.08.2020
- Güncelleme: 15.08.2020 00:50
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
14 yıl sonra bir ilk! Messi ve Ronaldo... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.