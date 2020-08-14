14 yıl sonra bir ilk! Messi ve Ronaldo... - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi 14 yıl sonra bir ilk! Messi ve Ronaldo...

bir ilk! Messi ve Ronaldo...

14 yıl sonra bir ilk! Messi ve Ronaldo...

Şampiyonlar Ligi'nde ve 'un ilk 4 dışında kalmasıyla bir ilk gerçekleşti. Dünya futbolunun iki süperstarı ve , 2006'dan sonra ilk kez Devler Ligi'nde yarı finali göremedi.

dünyasının yaşayan efsaneleri ve , Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali göremedi.

Ronaldo'lu , çeyrek finalde 'a elenirken, Messi'li da karşısında alınan 8-2'lik hezimetle ilk 4 dışında kaldı.

Futbolseverler böylece, 2006 yılından sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi yarı finalinde iki yıldızı birden izleyemeyecek.

  1. 15.08.2020
  2. Güncelleme: 15.08.2020 00:50
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