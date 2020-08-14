Barcelona Teknik Direktörü Setien: Acı verici bir yenilgi!
Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien, Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik tarihi mağlubiyet sonrası acı itiraflarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Son derece acı verici bir yenilgi. Takım bunalmış durumda!" dedi.
Barcelona teknik direktörü Quique Setien, 8-2'lik Bayern Münih hezimeti sonrası yaptığı açıklamada değişime işaret etti.
Görevine devam edip etmeyeceğinin kendi elinde olmadığını söyleyen Setien, "Değişim gerekiyor" diyen Pique'nin sözlerine destek verdi.
Deneyimli teknik adam, "Son derece acı verici bir yenilgi. Takım bunalmış durumda! Pique'nin açıklamalarına bir şey diyemiyorum. Ben de buraya geleli 6 ay oldu. Muhtemelen haklıdır. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor!" ifadesini kullandı.
- 15.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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