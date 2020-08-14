Barcelona Teknik Direktörü Setien: Acı verici bir yenilgi!

Barcelona teknik direktörü Quique Setien, 8-2'lik Bayern Münih hezimeti sonrası yaptığı açıklamada değişime işaret etti.



Görevine devam edip etmeyeceğinin kendi elinde olmadığını söyleyen Setien, "Değişim gerekiyor" diyen Pique'nin sözlerine destek verdi.



Deneyimli teknik adam, "Son derece acı verici bir yenilgi. Takım bunalmış durumda! Pique'nin açıklamalarına bir şey diyemiyorum. Ben de buraya geleli 6 ay oldu. Muhtemelen haklıdır. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor!" ifadesini kullandı.