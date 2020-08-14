Barcelona'da teknik adam Quique Setien'in görevine son veriliyor!
Barcelona'nın Bayern Münih'e 8-2 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek final aşamasında veda etmesi camiada büyük bir yıkıma sebebiyet verdi. Tarihi hezimetin ardından Katalan ekibinde yönetimin harekete geçtiği ve teknik direktör Quique Setien'in görevine son verildiği öne sürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Alman devi Barça'yı adeta sahadan sildi ve maçı 8-2 kazandı. Müsabakanın ardından Barcelona cephesinde büyük bir çöküş yaşanırken, tarihi hezimetin faturasının da teknik direktör Quique Setien'e çıkacağı öğrenildi. Sky Sports'un haberine göre, Katalan ekibinde yönetim teknik direktör Quique Setien'in görevine son verme kararı aldı.
ABIDAL DE YOLCU!
Barcelona'da teknik direktör Setien'in ardından sportif direktör Eric Abidal de topun ağzında. Dış basında çıkan haberlere göre Başkan Bartomeu'nun Fransız yöneticinin de görevine son vermeye hazırlandığı iddia edildi.
- 15.08.2020
- Güncelleme: 15.08.2020 01:19
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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