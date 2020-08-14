Barcelona'da teknik adam Quique Setien'in görevine son veriliyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Alman devi Barça'yı adeta sahadan sildi ve maçı 8-2 kazandı. Müsabakanın ardından Barcelona cephesinde büyük bir çöküş yaşanırken, tarihi hezimetin faturasının da teknik direktör Quique Setien'e çıkacağı öğrenildi. Sky Sports'un haberine göre, Katalan ekibinde yönetim teknik direktör Quique Setien'in görevine son verme kararı aldı.

ABIDAL DE YOLCU!

Barcelona'da teknik direktör Setien'in ardından sportif direktör Eric Abidal de topun ağzında. Dış basında çıkan haberlere göre Başkan Bartomeu'nun Fransız yöneticinin de görevine son vermeye hazırlandığı iddia edildi.