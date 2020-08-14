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14 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Barcelona Tarihi hezimetin faturası çıktı! Barça'da flaş ayrılık

'da teknik adam 'in görevine son veriliyor!

Barcelona'da teknik adam Quique Setien'in görevine son veriliyor!

'nın 'e 8-2 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne aşamasında veda etmesi camiada büyük bir yıkıma sebebiyet verdi. Tarihi hezimetin ardından Katalan ekibinde yönetimin harekete geçtiği ve 'in görevine son verildiği öne sürüldü.

Şampiyonlar Ligi maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Alman devi Barça'yı adeta sahadan sildi ve maçı 8-2 kazandı. Müsabakanın ardından Barcelona cephesinde büyük bir çöküş yaşanırken, tarihi hezimetin faturasının da 'e çıkacağı öğrenildi. 'un haberine göre, Katalan ekibinde yönetim teknik direktör Quique Setien'in görevine son verme kararı aldı.

ABIDAL DE YOLCU!

Barcelona'da teknik direktör Setien'in ardından sportif direktör Eric Abidal de topun ağzında. Dış basında çıkan haberlere göre Başkan Bartomeu'nun Fransız yöneticinin de görevine son vermeye hazırlandığı iddia edildi.

  1. 15.08.2020
  2. Güncelleme: 15.08.2020 01:19
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