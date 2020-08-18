Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman! - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Barcelona Barcelona'nın yeni hocası belli oldu! Başkan resmen açıkladı

'nın yeni teknik direktörü !

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman!

Başkanı , 'den boşalan teknik direktörlük görevine kulübün efsane ismi 'ın getirildiğini açıkladı. Başkan Bartomeu ayrıca, 'nin de takımda kalacağını duyurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde alınan 8-2'lik hezimetinin ardından 'in görevine son veren , 'la anlaşma sağladı.

Katalan devinin başkanı , Barça TV'ye yaptığı açıklamada, kulübün sembol isimlerinden Hollandalı efsane Ronald Koeman'ın teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

"MESSI TAKIMDA KALACAK"
Barcelona Başkanı Bartomeu, takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan 'yle ilgili tartışmalara da son noktayı koydu. Arjantinli yıldızla yola devam edecekelrini belirten Bartomeu, "Messi takımda kalacak. Koeman da onu projesinin temel isimlerinden biri olarak görüyor" dedi.

  1. 18.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA