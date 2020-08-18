Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman!
Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Quique Setien'den boşalan teknik direktörlük görevine kulübün efsane ismi Ronald Koeman'ın getirildiğini açıkladı. Başkan Bartomeu ayrıca, Lionel Messi'nin de takımda kalacağını duyurdu.
Şampiyonlar Ligi'nde alınan 8-2'lik Bayern Münih hezimetinin ardından teknik direktör Quique Setien'in görevine son veren Barcelona, Ronald Koeman'la anlaşma sağladı.
Katalan devinin başkanı Josep Maria Bartomeu, Barça TV'ye yaptığı açıklamada, kulübün sembol isimlerinden Hollandalı efsane Ronald Koeman'ın teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.
"MESSI TAKIMDA KALACAK"
Barcelona Başkanı Bartomeu, takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Lionel Messi'yle ilgili tartışmalara da son noktayı koydu. Arjantinli yıldızla yola devam edecekelrini belirten Bartomeu, "Messi takımda kalacak. Koeman da onu projesinin temel isimlerinden biri olarak görüyor" dedi.
- 18.08.2020
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