Barcelona'da Eric Abidal'in görevine son verildi!
Barcelona'da teknik direktör Quique Setien'in ardından bir ayrılık daha gerçekleşti. Katalan ekibinde sportif direktör Eric Abidal'in görevine son verildi.
Barcelona Kulübü, futbol takımında sportif direktör olarak görev yapan Eric Abidal'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini duyurdu.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Eric Abidal'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığı belirtilip, Fransız futbol adamına şimdiye kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.
Abidal, 2018 temmuz ayından bu yana Barcelona'da sportif direktör olarak görev yapıyordu.
12 yıl aradan sonra sezonu kupa kazanamadan bitiren ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Almanya'nın Bayern Münih takımına karşı 8-2'lik tarihi bir yenilgi alan Barcelona'da yönetim kurulu, dün acil olarak toplanıp, teknik direktör Quique Setien'i de görevden almıştı.
Kurumsal köklü değişiklilerin olacağını duyuran Katalan kulübünde, teknik direktörlüğe Hollandalı Ronald Koeman'ın getirilmesi bekleniyor.
- 18.08.2020
- Güncelleme: 18.08.2020 18:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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