Barcelona'da Eric Abidal'in görevine son verildi! - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Barcelona Barcelona'da Eric Abidal'in görevine son verildi!

'da 'in görevine son verildi!

Barcelona'da Eric Abidal'in görevine son verildi!

'da 'in ardından bir ayrılık daha gerçekleşti. Katalan ekibinde sportif direktör 'in görevine son verildi.

Kulübü, futbol takımında sportif direktör olarak görev yapan 'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini duyurdu.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Eric Abidal'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığı belirtilip, Fransız futbol adamına şimdiye kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Abidal, 2018 temmuz ayından bu yana Barcelona'da sportif direktör olarak görev yapıyordu.

12 yıl aradan sonra sezonu kupa kazanamadan bitiren ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Almanya'nın Bayern Münih takımına karşı 8-2'lik tarihi bir yenilgi alan Barcelona'da yönetim kurulu, dün acil olarak toplanıp, 'i de görevden almıştı.

Kurumsal köklü değişiklilerin olacağını duyuran Katalan kulübünde, teknik direktörlüğe Hollandalı Ronald Koeman'ın getirilmesi bekleniyor.

  1. 18.08.2020
  2. Güncelleme: 18.08.2020 18:08
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barcelona'da Eric Abidal'in görevine son verildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA