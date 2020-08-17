Barcelona teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi
Barcelona'da, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8-2'lik Bayern Münih hezimetinin ilk faturası teknik direktör Quique Setien'e çıktı. Katalan devi, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla İspanyol teknik adamın görevine son verildiğini duyurdu.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih karşısında aldığı 8-2'lik skorla tarihinin en büyük hezimetlerinden birini yaşayan Barcelona, ilk faturayı teknik direktör Quique Setien'e kesti. Katalan devi, İspanyol teknik adamı görevden aldığını açıkladı.
Barcelona'dan yapılan açıklamada, "Quique Setien, Barcelona'nın teknik direktörlük görevinden ayrılmıştır. Yeni teknik direktör, yeniden yapılandırılma çerçevesinde önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." denildi.
Barcelona, ayrıca 15 Mart 2021'de erken başkanlık seçimi olacağını da duyurdu.
EN BÜYÜK ADAY KOEMAN!
Quique Setien'le yollarını ayıran Barcelona'da yeni teknik direktörlük görevi için Ronald Koeman'ın ismi ön plana çıktı. Katalan ekibinin, kulübün efsane isimlerinden Hollandalı teknik adamla anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
- 17.08.2020
- Güncelleme: 17.08.2020 21:38
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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