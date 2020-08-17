Barcelona teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Barcelona Barça'da beklenen son... Setien kovuldu!

'in görevine son verdi

Barcelona teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi

'da, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8-2'lik hezimetinin ilk faturası 'e çıktı. Katalan devi, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla İspanyol teknik adamın görevine son verildiğini duyurdu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşısında aldığı 8-2'lik skorla tarihinin en büyük hezimetlerinden birini yaşayan , ilk faturayı 'e kesti. Katalan devi, İspanyol teknik adamı görevden aldığını açıkladı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, "Quique Setien, Barcelona'nın teknik direktörlük görevinden ayrılmıştır. Yeni teknik direktör, yeniden yapılandırılma çerçevesinde önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." denildi.

Barcelona, ayrıca 15 Mart 2021'de erken başkanlık seçimi olacağını da duyurdu.

EN BÜYÜK ADAY KOEMAN!

Quique Setien'le yollarını ayıran Barcelona'da yeni teknik direktörlük görevi için Ronald Koeman'ın ismi ön plana çıktı. Katalan ekibinin, kulübün efsane isimlerinden Hollandalı teknik adamla anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

  1. 17.08.2020
  2. Güncelleme: 17.08.2020 21:38
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