Barcelona teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih karşısında aldığı 8-2'lik skorla tarihinin en büyük hezimetlerinden birini yaşayan Barcelona, ilk faturayı teknik direktör Quique Setien'e kesti. Katalan devi, İspanyol teknik adamı görevden aldığını açıkladı.



Barcelona'dan yapılan açıklamada, "Quique Setien, Barcelona'nın teknik direktörlük görevinden ayrılmıştır. Yeni teknik direktör, yeniden yapılandırılma çerçevesinde önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." denildi.



Barcelona, ayrıca 15 Mart 2021'de erken başkanlık seçimi olacağını da duyurdu.

EN BÜYÜK ADAY KOEMAN!

Quique Setien'le yollarını ayıran Barcelona'da yeni teknik direktörlük görevi için Ronald Koeman'ın ismi ön plana çıktı. Katalan ekibinin, kulübün efsane isimlerinden Hollandalı teknik adamla anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.