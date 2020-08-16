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16 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Barcelona Barcelona'da Messi depremi! Yönetimle görüştü ve...

'da Messi depremi! Yönetimle görüştü ve...

Barcelona'da Messi depremi! Yönetimle görüştü ve...

ekiplerinden 'da krizi yaşanıyor. maçında 'e karşı alınan 8-2'lik tarihi mağlubiyetin ardından Arjantinli futbolcunun ayrılma kararını yönetime ilettiği belirtildi.

çeyrek finalinde 'e 8-2 yenilen ve tarihi bir hezimete uğrayan 'da sular durulmuyor. Teknik direktör Quique Setien ile yollarını ayıran Katalan ekibinde, Arjentinli yıldız 'nin de ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

Esporte Interativo muhabiri Marcelo Bechler, Lionel Messi'nin yönetimle görüştüğünü ve sözleşmesinin sona ereceği 2021'i beklemeden hemen takımdan ayrılmak istediğini söylediğini aktardı.

Bechler, 'ın 'ye transferini de ilk duyuran isimdi.

  1. 16.08.2020
  2. Güncelleme: 16.08.2020 22:00
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