Barcelona'da Messi depremi! Yönetimle görüştü ve...
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da Lionel Messi krizi yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih'e karşı alınan 8-2'lik tarihi mağlubiyetin ardından Arjantinli futbolcunun ayrılma kararını yönetime ilettiği belirtildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e 8-2 yenilen ve tarihi bir hezimete uğrayan Barcelona'da sular durulmuyor. Teknik direktör Quique Setien ile yollarını ayıran Katalan ekibinde, Arjentinli yıldız Lionel Messi'nin de ayrılma kararı aldığı iddia edildi.
Esporte Interativo muhabiri Marcelo Bechler, Lionel Messi'nin yönetimle görüştüğünü ve sözleşmesinin sona ereceği 2021'i beklemeden hemen takımdan ayrılmak istediğini söylediğini aktardı.
Bechler, Neymar'ın PSG'ye transferini de ilk duyuran isimdi.
- 16.08.2020
- Güncelleme: 16.08.2020 22:00
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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