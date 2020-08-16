Barcelona'da Messi depremi! Yönetimle görüştü ve...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e 8-2 yenilen ve tarihi bir hezimete uğrayan Barcelona'da sular durulmuyor. Teknik direktör Quique Setien ile yollarını ayıran Katalan ekibinde, Arjentinli yıldız Lionel Messi'nin de ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

Esporte Interativo muhabiri Marcelo Bechler, Lionel Messi'nin yönetimle görüştüğünü ve sözleşmesinin sona ereceği 2021'i beklemeden hemen takımdan ayrılmak istediğini söylediğini aktardı.

Bechler, Neymar'ın PSG'ye transferini de ilk duyuran isimdi.