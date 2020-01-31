Barcelona 5-0 Leganes (Maç Sonucu) - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
31 Ocak 2020, Cuma
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5-0 Leganes (Maç Sonucu)

Barcelona 5-0 Leganes (Maç Sonucu)

İspanya 5. turunda Leganes'i 5-0 yenen , son 8'e kaldı. Ev sahibi ekibin Arjantinli yıldızı farklı biten mücadelede iki gol kaydetti.

Tek maç üzerinden oynanan 5. turda , sahasında Leganes ile karşılaştı.

Katalan ekibinin gollerini Antoine Griezmann (Dk. 4), Clement Lenglet (Dk. 28), (Dk. 59 ve 89) ve Arthur Melo (Dk. 77) kaydetti. 'nda son 8'e kalan diğer takımlar , Granada, , Villarreal, ve olmuştu.

Kupada çeyrek finale kalacak son takım, Mirandes ya da Sevilla olacak.

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  1. 31.01.2020
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