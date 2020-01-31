Barcelona 5-0 Leganes (Maç Sonucu)
İspanya Kral Kupası 5. turunda Leganes'i 5-0 yenen Barcelona, son 8'e kaldı. Ev sahibi ekibin Arjantinli yıldızı Lionel Messi farklı biten mücadelede iki gol kaydetti.
Tek maç üzerinden oynanan 5. turda Barcelona, sahasında Leganes ile karşılaştı.
Katalan ekibinin gollerini Antoine Griezmann (Dk. 4), Clement Lenglet (Dk. 28), Lionel Messi (Dk. 59 ve 89) ve Arthur Melo (Dk. 77) kaydetti. Kral Kupası'nda son 8'e kalan diğer takımlar Real Madrid, Granada, Valencia, Villarreal, Real Sociedad ve Athletic Bilbao olmuştu.
Kupada çeyrek finale kalacak son takım, Mirandes ya da Sevilla olacak.
- 31.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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