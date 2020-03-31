Messi ve arkadaşlarından jest
Avrupa'da oyuncularının maaşlarında kesinti yapan kulüplere bir yenisi daha eklendi. Dünyadaki futbol kulüpleri arasında en büyük maaş yüküne sahip olan Barcelona'da futbolcuların maaşlarında yüzde 70'lik kesinti yapılacağı açıklandı.
Avrupa'da oyuncularının maaşlarında kesinti yapan kulüplere bir yenisi daha eklendi. Dünyadaki futbol kulüpleri arasında en büyük maaş yüküne sahip olan Barcelona'da futbolcuların maaşlarında yüzde 70'lik kesinti yapılacağı açıklandı. Bu bilgiyi de ilk olarak Katalan ekibinin yıldızı Messi açıkladı. Arjantinli, maaşlarında yüzde 70'lik bir kesintiye gittiklerini ve kulüp çalışanlarının maaşlarını alabilmelerini sağlayacaklarını duyurdu.
- 31.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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