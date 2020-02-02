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02 Şubat 2020, Pazar
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Griezmann'ı gözüne kestirdi! ...

David Beckham Griezmann'ı gözüne kestirdi! Inter Miami...

Eski yıldız 'ın kurucusu olduğu , yeni sezondan itibaren 'te mücadele edecek. Takımda şimdiye kadar 3 yapan İngiliz efsane, gündemine 'nın yıldızını da aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiliz efsanesi 'ın sahibi olduğu , 2020 itibarıyla lige katılmaya hazırlanıyor. ekibinin sahibi Beckham ise takıma yapacağı yıldız transferiyle dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Efsane yıldız bu doğrultuda ilk olarak 'nin Uruguaylı yıldızı 'ye teklif götürmüş ancak golcü ismi ikna etmeyi başaramamıştı. L'Equipe'te yer alan habere göre daha önce de yaptığı açıklamalarla NBA'ye olan ilgisi nedeniyle gelecekte Amerika Ligi'nde oynama isteğini dile getiren Antoine Griezmann gündeme alındı.

'da forma giyen yıldızın bu sezon için transferinin zor gözüktüğü ifade edilse de gelecek sezonlar için kadroya dahil edilebileceği kaydedildi.

Beckham şu ana kadar takıma Matias Pellegrini (Estudiantes), Julian Carranza (Banfield) ve Nicolas Figal'i (Independiente) transfer etmişti.


  1. 02.02.2020
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