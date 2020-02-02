David Beckham Griezmann'ı gözüne kestirdi! Inter Miami...

İngiliz efsanesi David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, 2020 itibarıyla lige katılmaya hazırlanıyor. MLS ekibinin sahibi Beckham ise takıma yapacağı yıldız transferiyle dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Efsane yıldız bu doğrultuda ilk olarak PSG'nin Uruguaylı yıldızı Edinson Cavani'ye teklif götürmüş ancak golcü ismi ikna etmeyi başaramamıştı. L'Equipe'te yer alan habere göre daha önce de yaptığı açıklamalarla NBA'ye olan ilgisi nedeniyle gelecekte Amerika Ligi'nde oynama isteğini dile getiren Antoine Griezmann gündeme alındı.

Barcelona'da forma giyen yıldızın bu sezon için transferinin zor gözüktüğü ifade edilse de gelecek sezonlar için kadroya dahil edilebileceği kaydedildi.

Beckham şu ana kadar takıma Matias Pellegrini (Estudiantes), Julian Carranza (Banfield) ve Nicolas Figal'i (Independiente) transfer etmişti.



