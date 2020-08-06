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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Cüneyt Çakır'a dev görev!

'a dev görev!

Cüneyt Çakır'a dev görev!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu maçları ile devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde karşılaşan - maçında 'ın düdük çalacağı öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında oynanacak olan - mücadelesini hakem yönetecek.

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a bir görev daha geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanşında yarın 'ta oynanacak olan Barcelona - Napoli karşılaşmasında hakem Cüneyt Çakır'ın görev alacağı belirtildi. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Halil Umut Meler görev alacak.

Zorlu müsabakada VAR hakemi ise olacak. AVAR olarak da ekran başında yer alacak.

  1. 06.08.2020
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