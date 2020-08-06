Cüneyt Çakır'a dev görev!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu maçları ile devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde karşılaşan Barcelona-Napoli maçında Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı öğrenildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında oynanacak olan Barcelona-Napoli mücadelesini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a bir görev daha geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanşında yarın Nou Camp'ta oynanacak olan Barcelona - Napoli karşılaşmasında hakem Cüneyt Çakır'ın görev alacağı belirtildi. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Halil Umut Meler görev alacak.
Zorlu müsabakada VAR hakemi ise Mete Kalkavan olacak. AVAR olarak da Ali Palabıyık ekran başında yer alacak.
- 06.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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