Erman Toroğlu'ndan Cüneyt Çakır sözleri! "Cin gibi adam bunlar"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Hakem Cüney Çakır'ı eleştiren Toroğlu, "Feghouli iki ayağıyla göğsüne geçirdi adamın. Türkiye'nin 1 numaralı hakemi atmadı gördüğü yerde, VAR'a gitti. Niye, ben vermedim o verdi. O zaman VAR idare etsin. Sen versene. Cin gibi adam bunlar. Bunlar cin olmadan şeytan olanlar." ifadelerini kullandı.
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