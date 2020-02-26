Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında Real Madrid, sahasında Manchester City'i konuk edecek.

REAL MADRID-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid'in sahasında Manchester City'i konuk edeceği dev karşılaşma bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Isco, Bale, Benzema

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; Rodri, De Bruyne, Silva, Mahrez, Bernardo Silva, Agüero

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Manchester City, Real Madrid'le tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere oynadığı 4 maçta galibiyet alamadı. Evinde 2 kez berabere kalan İngiliz ekibi, deplasmanda da 2 kez mağlup oldu.

*Real Madrid, İngiliz takımlarıyla eşleştiği son 4 eleme turu maçında rakiplerini yenmeyi başardı.

*Real Madrid üst üste 23. sezon Şampiyonlar Ligi eleme turlarında sahaya çıkacak. İspanyol temsilcisi bu alanda en uzun serinin sahibi.

*Manchester City, üst üste 7. kez Devler Ligi'nde eleme turlarına kaldı. İngiliz ekibi son 4 sezonun üçünde en az çeyrek final gördü.