Real Madrid Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid, Manchester City'i konuk ediyor. İspanyol temsilcisine bu maç öncesi Belçikalı yıldızı Eden Hazard'dan kötü haber geldi. İngiliz takımları karşısına başarılı sonuçlar alan Real Madrid'in akşamki maçta neler yapacağı merak konusu oldu. Öte yandan UEFA'dan aldığı Şampiyonlar Ligi'nden 2 yıl men cezasının ardından bu sezon kupayı kaldırmak isteyen City, dişli rakibine karşı ilk maçta avantajlı bir skor almak istiyor. Peki, Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? Tüm detaylar fotomac.com.tr'de...
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında Real Madrid, sahasında Manchester City'i konuk edecek.
REAL MADRID-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Real Madrid'in sahasında Manchester City'i konuk edeceği dev karşılaşma bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Isco, Bale, Benzema
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; Rodri, De Bruyne, Silva, Mahrez, Bernardo Silva, Agüero
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)
*Manchester City, Real Madrid'le tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere oynadığı 4 maçta galibiyet alamadı. Evinde 2 kez berabere kalan İngiliz ekibi, deplasmanda da 2 kez mağlup oldu.
*Real Madrid, İngiliz takımlarıyla eşleştiği son 4 eleme turu maçında rakiplerini yenmeyi başardı.
*Real Madrid üst üste 23. sezon Şampiyonlar Ligi eleme turlarında sahaya çıkacak. İspanyol temsilcisi bu alanda en uzun serinin sahibi.
*Manchester City, üst üste 7. kez Devler Ligi'nde eleme turlarına kaldı. İngiliz ekibi son 4 sezonun üçünde en az çeyrek final gördü.
- 26.02.2020
-
Vedat Muriç’e bir haller oldu
Toplam 1
Yorum
utku acil h ya hepsini satarsınız yada yine hüsran yaşarsınız fath terim olsa alayını satar yeni takım kurrdı siyahi topcu fis-zikli atlatik topc
-
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
FB. Lİ YAHU NİYE TEKNİK DİREKTÖR ARIYORSUNUZ İŞTE ÖNÜNÜZDE AYKUT KOCAMAN DURUYOR HAZIR BOŞTA DA DAHA NE ARIYORSUNUZ.
-
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
akrep size Aykut tan başkası yaramaz
Real Madrid Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.