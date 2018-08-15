Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    Ülkemizi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde tek temsil edecek takım olan 'ın turnuvadaki torbası belli oldu. Sarı kırmızılıların Ajax ve 'in play-off turuna kalmasının ardından 4. torbada yer alması kesinleşti.

    Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezondaki tek temsilcimiz 'ın torbası kesinleşti. Sarı kırmızılılar Devler Ligi'ne 4. torbadan katılacak.

    Ajax ve 'in play-off turuna kalmasının ardından Galatasaray'ın 4. torbada yer alması kesinlik kazandı.

    Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle;

    1. TORBA

    Real Madrid

    Atletico Madrid

    Bayern Münih

    Man City

    Juventus

    Lokomotiv Moskova

    Barcelona

    2. TORBA

    Tottenham

    Dortmund

    Porto

    Manchester United

    Shakhtar Donetsk

    Napoli

    3. TORBA

    Liverpool

    Monaco

    Roma

    Schalke

    CSKA Moskova

    Lyon

    4. Torba

    Galatasaray

    Valencia

    Club Brugge

    Hoffenheim

    Inter

    Viktoria Plzen

    1. 15.8.2018 00:04
    2. Güncelleme: 15.8.2018 01:59
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