Rize’de rota Kartal Kayra

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor transfer çalışmalarına hız verdi. Galatasaray'dan Ahmet Kutucu'yu, Beşiktaş'tan Tayyip Talha'yı kadrosuna katan Atamacaların, hedefinde Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Kartal Kayra var. Rizespor kurmayları, 25 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlı yönetimle irtibata geçti.
Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor transfer çalışmalarına hız verdi. Galatasaray'dan Ahmet Kutucu'yu, Beşiktaş'tan Tayyip Talha'yı kadrosuna katan Atamacaların, hedefinde Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Kartal Kayra var. Rizespor kurmayları, 25 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlı yönetimle irtibata geçti.