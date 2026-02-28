Çaykur Rizespor maçı ertelendi

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen Samsunspor'un Süper Lig'in 27. haftasında yapacağı maç, otomatik olarak ileri bir tarihe ertelendi. Samsunsporumuz, UEFA Konferans Ligi'nde İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yla yapacağı son 16 tur müsabakalarını 12 ve 19 Mart'ta oynayacak. Bu nedenle Süper Lig'in 27. haftasında 17, 18 veya 19 Mart'ta yapılacak Çaykur Rizespor-Samsunspor mücadelesi ileri tarihe atıldı.
Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
