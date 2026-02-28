Atmaca, 2'de 2 peşinde

Çaykur Rizespor, bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Geçen hafta sahasında Kocaelispor'u yenen ve 2 maçtır bileği bükülmeyen Atmacalar, Kasımpaşa karşısında serisini sürdürmek istiyor. Yeşil-mavililer, ilk yarıda sahasında Paşa'ya 2-1 mağlup olmuştu.
Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Çaykur Rizespor bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Geçen hafta sahasında Kocaelispor'u yenen ve 2 maçtır bileği bükülmeyen Atmacalar, Kasımpaşa karşısında serisini sürdürmek istiyor. Yeşil-mavililer, ilk yarıda sahasında Paşa'ya 2-1 mağlup olmuştu.