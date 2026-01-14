CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Rizespor Sakyi’nin yerine Mebude

Sakyi’nin yerine Mebude

Rizespor, Crystal Palace'a geri dönen Rak-Sakyi'nin yerine Westerlo'da oynayan Nijerya asıllı İskoç sağ açık Adedire Mebude için temaslarda.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 06:51
Sakyi’nin yerine Mebude

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarıda üst sıraları hedefleyen Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Atmacalarda kiralık olarak forma giyen Rak- Sakyi'nin sözleşmesi gereği İngiliz kulübü Crystal Palace tarafından geri çağrılması üzerine teknik direktör Recep Uçar'ın raporu doğrultusunda öncelik sağ kanada verildi. Karadeniz ekibi, Rak-Sakyi'nin yerine isim arayışlarında rotasını Belçika'ya kırdı. Yeşil-mavililer, Westerlo'da oynayan Nijerya asıllı İskoç vatandaşı Adedire Mebude'yi radarına aldı. Sözleşmesi 2027'de bitecek olan yetenekli hücumcu için kulübüne resmi teklif yapıldığı öğrenildi. Bu sezon 14 maçta oynayan Mebude, 2 gol katkısı sağladı. Genç sağ kanat, İngiltere'de Bristol City ve Almanya'da Hamburg'da kiralık olarak da boy gösterdi. İskoçya A Milli Takımı hariç, İskoçya'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi.

