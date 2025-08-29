Rizespor’un gözü liderde

Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda lider Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Karadeniz ekibi, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanı ısınma çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladı. Futbolcuların hırslı çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü.
