Çaykur Rizespor meşaleyi yaktı

Çaykur Didi Stadı'ndaki etkinlikte taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde meşale yakarak, Başkan İbrahim Turgut, teknik direktör İlhan Palut ve futbolculara tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlara hitap eden Başkanı Turgut, yeni sezonu başarılarla, galibiyetlerle, mutluluklarla doldurarak Rizespor'un tarihine başarılı bir sezon yaşatma temennisinde bulundu. Çok güzel bir ekip kurduklarını anlatan Turgut, "Çok değer verdiğimiz, çok sevdiğimiz İlhan hocamız futbolun başında yine çok kıymetli, çok değerli futbolcu arkadaşlardan oluşan bir ekibimiz var" diye umut dağıttı.