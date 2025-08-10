CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Rizespor Çaykur Rizespor meşaleyi yaktı

Çaykur Rizespor meşaleyi yaktı

Göztepe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor’da yönetim ve takım, düzenlenen etkinlikte taraftarlarıyla buluştu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Çaykur Rizespor meşaleyi yaktı
Çaykur Didi Stadı'ndaki etkinlikte taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde meşale yakarak, Başkan İbrahim Turgut, teknik direktör İlhan Palut ve futbolculara tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlara hitap eden Başkanı Turgut, yeni sezonu başarılarla, galibiyetlerle, mutluluklarla doldurarak Rizespor'un tarihine başarılı bir sezon yaşatma temennisinde bulundu. Çok güzel bir ekip kurduklarını anlatan Turgut, "Çok değer verdiğimiz, çok sevdiğimiz İlhan hocamız futbolun başında yine çok kıymetli, çok değerli futbolcu arkadaşlardan oluşan bir ekibimiz var" diye umut dağıttı.
