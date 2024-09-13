Rachid Ghezzal Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor transferin son gününde Beşiktaş ile yollarını ayıran Rachid Ghezzal ile sözleşme imzaladı.
Karadeniz ekibi Cezayirli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Ghezzal, Beşiktaş formasıyla 123 maça çıktı.
Yıldız isim bu maçlarda 17 gol, 33 asist üretti.
Rachid Ghezzal Çaykur Rizespor'umuzdaÇaykur Rizespor'umuz, Rachid Ghezzal'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.Yeni transferimiz Ghezzal'a "Hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/PrB0YrKPhq— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 13, 2024