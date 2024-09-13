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Haberler Rizespor

Rachid Ghezzal Çaykur Rizespor'da

Son dakika transfer haberi: Ülkemizde Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal, sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlılara veda etmişti. Cezayirli futbolcu, Çaykur Rizespor ile sözleşme imzaladı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 20:50 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 20:55
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Rachid Ghezzal Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor transferin son gününde Beşiktaş ile yollarını ayıran Rachid Ghezzal ile sözleşme imzaladı.

Karadeniz ekibi Cezayirli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ghezzal, Beşiktaş formasıyla 123 maça çıktı.

Yıldız isim bu maçlarda 17 gol, 33 asist üretti.

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