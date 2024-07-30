Atmaca Buljubasic

Emrecan Bulut, Giannis Papanikolaou ve Ali Sowe gibi isimleri kadrosuna katan Çaykur Rizespor, Bosna Premijer Liga BİH ekiplerinden Sarajevo'da forma giyen genç oyuncu Muhamed Buljubasic'i de renklerine bağladı. Yeşil-mavililer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "20 yaşındaki orta saha oyuncusu, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Yeni transferimiz Buljubasic'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." 20 yaşındaki oyuncu için Sarajevo'ya 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödendi. Atmacalar daha önce ise Yunan ön libero Papanikolaou'yu Rakow'dan 500 bin euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Çaykur Rizespor, diğer isimler için ise herhangi bir ücret ödemedi. Karadeniz ekibinde teknik direktör İlhan Palut'un direktifleri doğrultusunda transfer çalışmaları devam edecek.