İlhan Palut müjdesi

Rizespor'da aldığı başarılı sonuçlarla taraftarları mest eden İlhan Palut için yönetici Hasan Yavuz Bakır, umut dolu konuştu. Yavuz, kontratı bitecek Palut için, "İlhan Palut, Rizespor'da mutlu. Şahsi yorumum; Rizespor'da devam edecek. İlhan Hoca ile sözleşme uzatma konusunda prensip olarak anlaştık. Fakat şu anda resmi imzalar atılmadı" dedi.

SHELVEY'İ DE İSTİYORUZ

Hasan Yavuz Bakır, Premier Lig'de N.Forest'ten kiralanan ve 31 maçta 2 gol, 7 asistle büyük katkı sağlayan İngiliz yıldızları Shelvey'i de istediklerini belirtti. Bakır, "Shelvey, Rize'de mutlu, bizler de performansından memnunuz. Ancak kulübü N.Forest ile sözleşmesi devam ediyor. Maddi şartlar oluşursa Shelvey'i kadromuza katacağız" diye umut dağıttı.