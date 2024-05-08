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Adolfo Gaich: Son dakika golleri Avrupa hayalimizden uzaklaştırdı

Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Adolfo Gaich, Pendikspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü, “Son dakika golleri Avrupa hayalimizden uzaklaştırdı” dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 19:15
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Adolfo Gaich: Son dakika golleri Avrupa hayalimizden uzaklaştırdı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında pazar günü saat 19.00'da Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına devam ediyor. Gerçekleşen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arjantinli futbolcu Adolfo Gaich, "Son iki maçtaki son dakikaları çıkarsak aslında artı 4 puanla hayallerimize çok yaklaşacaktık. Ne yazık ki son iki maçta da yediğimiz son dakika golleri Avrupa hayalimizden uzaklaştırdı. Tamamen vazgeçtik diyemeyiz. Daha önümüzde 3 maç var. Önümüzdeki 3 maçı da kazanırsak ben hala bir şansımız olacağına inanıyorum. İlk maçımız Pendikspor, onla başlayacağız. Umarım o maçtan galibiyet ile ayrılırız. Buraya gelirken benim en büyük hedefim Rizespor'da kalıcı olabilmekti. Elimden gelenini yaptım. Takımda da en çok gol atan oyuncuyum. Süre olunca da en iyisini yapmaya çalıştığıma inanıyorum. Kötü olmayan bir sezon geçirdim diyebilirim. Ben buraya geldiğim andan itibaren gerçekten çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Adaptasyon sürecini atlattığımı düşünebilirim. Ben burada devam etmeyi canı gönülden istediğimi söyleyebilirim. Burada kalmayı istiyorum" şeklinde konuştu.

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