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Çaykur Rizespor deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2 Nisan Salı günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 10:44
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Çaykur Rizespor deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde geride kalan hafta sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Rize temsilcisi, 42 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da sarı kart cezalısı Casper Hojer, sakatlığının ardından takımdan ayrı çalışan Benhur Keser, Mithat Pala ile Laine kadroda yer alamayacak.

İstanbul'a giden yeşil-mavili ekip, son hazırlığını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamladıktan sonra kampa girecek.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi yeşil-mavililer 1-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA

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