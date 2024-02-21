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Derbiyi kazancağız

Rizespor'un Adana Demir'den yeni transferi Nijeryalı sağ açık Akintola, "Samsunspor karşısında iyi bir skor almak istiyoruz. Avrupa hedefimiz devam ediyor." diye konuştu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Derbiyi kazancağız

Ligde 4 maçtır kazanamayan, üst üste 2 maçından puansız ayrılan Çaykur Rizespor, gözünü Karadeniz derbisine çevirdi. Cuma günü Samsunspor'a konuk olacak Atmacalarda yeni transfer 27 yaşındaki sağ açık Akintola, "Hiçbir maça takılı kalmayacağız. Önümüzde Samsunspor maçı var. İnşallah o maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp, tüm arkadaşlarımızla mücadelemizi sürdürüp, iyi bir skorla sahadan ayrılmak istiyoruz. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı koptu. Alt sıralarda Avrupa yarışı var. Dünyanın en iyi liglerinden birini burada görüyorsunuz. Müthiş bir mücadele var. Ben bu mücadelenin içinde hedefleri olan bir takıma geldim. Bence bizim Avrupa hedefimiz devam ediyor ve her şey yerli yerine oturduğunda, biz galibiyetler almaya başladığımızda da bu hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu ligde dördüncü senem neler olabileceğini biliyorum. Bu tecrübeye sahibim. Buraya da takımın hedefine ulaşması için yardım etmeye geldim. Umarım bu hedefe ulaşırız" diye umut dağıttı.

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