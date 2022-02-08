Ponck Rize’de

Düşmeme mücadelesi veren Rizespor, transferlere devam ediyor. Atmacalar; Portekizli yıldız Gedson Fernandes'in ardından savunmaya da bir takviye gerçekleştirdi. Yeşil-mavililer, Başakşehir'den Ponck'u sezon sonuna kadar kiraladı. Bu sezon turuncu-lacivertlilerde fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki Yeşil Burun Adalarlı stoper, 2019'da Portekiz ekibi Aves'ten Başakşehir'e transfer olmuştu. Bu sezon 6'sı Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçta boy gösterdi. İstanbul ekibine geldiği ilk sezonunda 33 maçta 1 gol, geçtiğimiz sezon ise 30 karşılaşmada 1 asist katkısı sağladı.