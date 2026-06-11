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Haberler Real Madrid Real Madrid'de bir kez daha Jose Mourinho dönemi!

Real Madrid'de bir kez daha Jose Mourinho dönemi!

İspanyol devi Real Madrid, takımın başına Jose Mourinho'yu getirdiği resmen duyurdu. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 21:26
Real Madrid'de bir kez daha Jose Mourinho dönemi!

İspanyol devi Real Madrid'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkent ekibi son olarak Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile anlaştığını resmen duyurdu.

Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Florentino Perez başkanlığında bugün, 11 Haziran Perşembe günü toplanan Real Madrid C.F. Yönetim Kurulu, Jose Mourinho'nun 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli olmak üzere önümüzdeki üç sezon boyunca A Takım Teknik Direktörü olarak görev yapmasına karar vermiştir. Jose Mourinho, sezon öncesi hazırlık çalışmalarının başlayacağı 13 Temmuz tarihinde Real Madrid'e katılacaktır." ifadeleri yer aldı.

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