Ziraat Türkiye Kupası
Arda Güler yine boş geçmedi!

Arda Güler yine boş geçmedi!

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kazakistan temsilcisi Kairat ile karşılaştı. Arda Güler, mücadelede yaptığı asist ile Kylian Mbappe'ye hat-trick yolunu açtı. İşte o anlar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 21:33
Arda Güler yine boş geçmedi!

Avrupa'da ülkemizi Real Madrid formasıyla temsil eden Milli yıldızımız Arda Güler, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Kairat mücadelesinde dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe'ye şık bir asist yaparak bu maçı da boş geçmedi. Arda son olarak Madrid derbisinde Atletico Madrid'e karşı 1 gol asistlik bir performans sergilemişti.

İŞTE O ASİST

