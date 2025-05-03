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Haberler Real Madrid Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Real Madrid ile hazırlık maçı...

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Real Madrid ile hazırlık maçı...

Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gelen son haber ise sarı-lacivertli taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 11:02
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Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Real Madrid ile hazırlık maçı...

Geçen sezon 24 milyon Euro'ya İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Fenerbahçe'ye para kazandırmaya devam ediyor.

Sarı lacivertlilerin, İspanyol ekibi ile yaptığı anlaşma gereği Arda Güler'in oynadığı her 25 maç 1 bonus olacak şekilde ödeme yapacak.

Hürriyet'in haberine göre Real Madrid, sarı-lacivertlilere yıllara yayılacak şekilde toplamda 10 milyon Euro ödeme yapacak.

Milli futbolcu Real Madrid'de 50. maçına çıktığı için de Fenerbahçe 3 milyon Euro civarında bir bonus kazandı. Ayrıca anlaşma gereği iki kulüp bir de hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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