Alkışlar Arda’ya

İspanya La Liga'da 29. Hafta mücadelesinde Real Madrid sahasında Leganes'i 3-2 yenerken milli futbolcu Arda Güler yıldızlaştı. 62 dakika süre alan Arda, 4 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı, ilk golde penaltıyı yaptıran isim oldu. Genç yıldız; yüzde 93 pas isabeti de sağlarken 4 pasla takımının en fazla kilit pas atan ikinci oyuncusu konumundaydı. Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti de Arda Güler'den övgüyle bahsederken, "Arda Güler potansiyelini gösterdi. Gerçekten çok yetenekli. Oyunu çok iyi okuyor" ifadelerini kullandı. İspanyol basını da Arda'yı Mbappe ve Bellingham'dan sonra sahanın en iyisi olarak gösterdi.