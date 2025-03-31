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Haberler Real Madrid Alkışlar Arda’ya

Alkışlar Arda’ya

Real Madrid formasıyla Leganes karşısına ilk 11’de çıkan Arda Güler, futboluyla tam not aldı. Ancelotti, “Arda potansiyelini gösterdi” dedi

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Alkışlar Arda’ya

İspanya La Liga'da 29. Hafta mücadelesinde Real Madrid sahasında Leganes'i 3-2 yenerken milli futbolcu Arda Güler yıldızlaştı. 62 dakika süre alan Arda, 4 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı, ilk golde penaltıyı yaptıran isim oldu. Genç yıldız; yüzde 93 pas isabeti de sağlarken 4 pasla takımının en fazla kilit pas atan ikinci oyuncusu konumundaydı. Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti de Arda Güler'den övgüyle bahsederken, "Arda Güler potansiyelini gösterdi. Gerçekten çok yetenekli. Oyunu çok iyi okuyor" ifadelerini kullandı. İspanyol basını da Arda'yı Mbappe ve Bellingham'dan sonra sahanın en iyisi olarak gösterdi.

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