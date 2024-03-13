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Türkiye'nin umudu

R.Madrid efsanesi Emilio Butragueno, “Bu çocukta umut var” derken, Real’in İngiliz eski yıldızı Owen, “Türkiye’nin umutlarını sırtında taşıyor” diye konuştu

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Türkiye'nin umudu

Real Madrid ile ilk golünü Celta Vigo'ya atan milli yıldızımız Arda Güler'in yankıları devam ederken, genç futbolcumuza övgü yağıyor. Real Madrid'in efsane forvetlerinden Butragueno, Arda Güler'in gelecek yıllarda çok büyük bir oyuncu olabileceğini vurguladı. Butragueno, "Çok kaliteli gol attı. Taşan bir yeteneği var. Yaptığı işler, gelecekte neler verebileceğine dair bir ayrıntı oldu. Bu çocukta umut var. Santiago Bernabeu'yu tercih etmesi de güçlü karakterini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ARDA EMİN ELLERDE

Real Madrid'in İngiliz eski golcüsü Michael Owen da İspanyol basınından AS'a yaptığı açıklamada Arda'nın Real Madrid'de emin ellerde olduğunu belirtti. Owen, "Pozisyonunda Toni Kroos ve Luka Modric gibi oyuncular var, Arda orada emin ellerde. Ancak Kroos ve Modric sonsuza kadar burada olmayacak. Yani genç oyunculara fırsat doğacak. Bir ülkenin umutlarını sırtınızda taşımak nasıl bir his bilirim. Ancak yeniden söylüyorum, Arda emin ellerde. Sürece güvenin. Ancelotti gibi bir teknik adam bu durumları kolaylıkla yönetebilir" diye konuştu.

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